На Сахалине учительница унизила школьницу из-за дырочки на кофте

В городе Холмск Сахалинской области преподаватель в школе унизила девочку из-за ее одежды, назвав ее приемной. Видеозапись инцидента 11 ноября публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как учитель отчитывает школьницу и над девочкой смеется весь класс.

«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то?» — обращается учительница к девочке.

По информации портала astv.ru, преподаватель начала придираться к ребенку из-за небольшой дырочки на кофте. Также уточняется, что учитель уже принесла свои извинения школьнице и ее родителям.

8 ноября сообщалось, что в Тюмени 11-летняя школьница пять часов шла домой пешком по морозу, после того как кондуктор высадила ее из автобуса. Инцидент произошел из-за того, что девочка ошиблась маршрутом. Войдя внутрь, она села и заснула, а проснулась на конечной остановке в 14 км от своего дома.