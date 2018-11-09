В России появятся новые учительские должности

В правовом поле появятся новые должности для работников сферы среднего образования — старший учитель (методист) и ведущий учитель (наставник). Об этом рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 9 ноября.

«Мы очень хотим утвердить и создать с вашей помощью такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста», — сказала Васильева.

Она добавила, что окончательная версия аттестации будет утверждена в 2020 году.

Ранее Васильева раскритиковала программу пятого класса по литературе. По ее мнению, в этом возрасте школьникам еще рано изучать творчество древнегреческого поэта Гомера.