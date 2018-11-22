Дольче и Габбана прокомментировали отмену шоу в Китае из-за скандала

Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выразили сожаление из-за отмены показа дома моды Dolce & Gabbana в Шанхае. Шоу сорвалось после разразившегося в интернете скандала вокруг бренда.

«Нашей мечтой было привезти в Шанхай посвященное Китаю памятное мероприятие, которое <…> должно было стать не просто модным шоу, а тем, что мы создали с любовью и страстью к Китаю и любым во всем мире», — сказано в заявлении модельеров в Facebook.

Основатели Dolce & Gabbana назвали ситуацию «большой неудачей» для всей команды бренда.

Итальянский дом моды оказался в центре скандала в Китае после публикации на официальных страницах компании в Сети видео перед показом в Шанхае. На ролике китайская модель ест палочками итальянские блюда, однако у нее ничего не получается. Голос за кадром саркастически комментирует происходящее.

Интернет-пользователи рекламную кампанию не оценили и обвинили модный дом в расизме и сексизме. Ситуация усугубилось после того, как Стефано Габбана оставил под роликом оскорбительный в адрес жителей Китая комментарий. Позже выяснилось, что аккаунт сооснователя компании взломали.

Из-за скандала намеченное на 21 ноября шоу в Шанхае пришлось перенести, однако новая дата пока не объявлена.

На фоне сложившейся ситуации крупные китайские торговые интернет-площадки сняли с продажи товары бренда, пишет «РИА Новости».