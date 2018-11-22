Прямой эфир

Дольче и Габбана прокомментировали отмену шоу в Китае из-за скандала

0
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выразили сожаление из-за отмены показа дома моды Dolce & Gabbana в Шанхае. Шоу сорвалось после разразившегося в интернете скандала вокруг бренда.

«Нашей мечтой было привезти в Шанхай посвященное Китаю памятное мероприятие, которое <…> должно было стать не просто модным шоу, а тем, что мы создали с любовью и страстью к Китаю и любым во всем мире», — сказано в заявлении модельеров в Facebook.

Основатели Dolce & Gabbana назвали ситуацию «большой неудачей» для всей команды бренда.

Итальянский дом моды оказался в центре скандала в Китае после публикации на официальных страницах компании в Сети видео перед показом в Шанхае. На ролике китайская модель ест палочками итальянские блюда, однако у нее ничего не получается. Голос за кадром саркастически комментирует происходящее.

Интернет-пользователи рекламную кампанию не оценили и обвинили модный дом в расизме и сексизме. Ситуация усугубилось после того, как Стефано Габбана оставил под роликом оскорбительный в адрес жителей Китая комментарий. Позже выяснилось, что аккаунт сооснователя компании взломали.

Из-за скандала намеченное на 21 ноября шоу в Шанхае пришлось перенести, однако новая дата пока не объявлена.

На фоне сложившейся ситуации крупные китайские торговые интернет-площадки сняли с продажи товары бренда, пишет «РИА Новости». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дизайнер Габбана назвал Селену Гомес уродиной
Supreme назвали самым влиятельным логотипом в мире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017