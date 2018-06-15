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Дизайнер Габбана назвал Селену Гомес уродиной

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Фото: Global Look Press/Dave Bedrosian
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Итальянский дизайнер Стеффано Габбана, комментируя фотографию певицы Селены Гомес в Instagram, назвал ее уродиной.

 

 

Коллаж из фотографий певицы в красных платьях разных оттенков и фасонов опубликовал аккаунт итальянского модного портала The Catwalk Italia. Читателям предлагалось выбрать лучший наряд. Габбана оставил комментарий на итальянском: «Она такая уродина». Поклонники встали на защиту Гомес, сама она не прокомментировала высказывание дизайнера.

15 июня Габбана разместил в своем аккаунте скриншот с заголовком старой статьи, посвященной его совместной работе с Доминико Дольче: «Дольче и Габбана богаты, экстравагантны и неполиткорректны. Вас что-то не устраивает?». Он ничего не пояснял под публикацией, но, судя по комментариям, поклонники сочли это продолжением скандала.

В 2015 году Дольче и Габбана, находившиеся в отношениях более 20 лет, в интервью итальянскому изданию Panorama заявили, что они против однополых браков, усыновления детей и суррогатного материнства. Детей, рожденных с помощью ЭКО, они назвали «синтетическими». Певец Элтон Джон, воспитывающий в браке с партнером двоих детей от суррогатной матери, в ответ призвал к бойкоту дизайнеров.

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