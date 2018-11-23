Сети в надежных руках: Андрей Муров остался во главе ФСК

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК) переизбрали Андрея Мурова председателем правления на второй пятилетний срок. Продление контракта говорит о том, что государство, владеющее контрольным пакетом ФСК через «Россети», довольно работой топ-менеджера. ФСК наиболее прибыльна в холдинге и остается одной из самых стабильных в отрасли.

В повестке заочного внеочередного собрания акционеров ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС), состоявшегося 19 ноября, был один вопрос — об избрании председателя правления. Предыдущий контракт Андрея Мурова истекал в ноябре. Он возглавляет ФСК с 2013 года, его приход совпал с образованием госхолдинга «Россети». Ранее топ-менеджер был исполнительным директором «Холдинга МРСК» и занимал должность первого зампреда правления ФСК ЕЭС (на момент решения о создании «Россетей»), причем в обоих случаях курировал инвестиционный блок.

Его переизбрание, в отличие от аналогичных событий во многих других госкомпаниях, обошлось без драматической паузы, интриг и слухов. Сегодня порядка 80% акций ФСК через холдинг «Россети» контролирует государство, поэтому, вероятно, что Андреем Муровым сегодня довольны все основные группы влияния в российском ТЭКе, считают эксперты.

— В госкомпаниях переназначения топ-менеджмента принимаются на уровне государства, и если было принято такое решение, то это вариант, который всех устраивает, — отметил аналитик БКС Дмитрий Скрябин.

ФСК ЕЭС — монопольный оператор магистральных электрических сетей в России. Компания обеспечивает выдачу мощности электростанций, межрегиональный транзит, снабжение ключевых объектов инфраструктуры и крупнейших предприятий. ФСК участвовала во всех главных инфраструктурных стройках последних лет: энергообъекты для Олимпиады, проекты развития Дальнего Востока. А ее дочерняя структура за год построила энергомост на Крымский полуостров.

На последнем Владивостокском экономическом форуме Андрей Муров заявил, что компания примет активное участие в реализации майского указа президента. Основные проекты — развитие транспортных коридоров «Запад–Восток» и «Север–Юг», а также обеспечение доступной электроэнергией потребителей Дальнего Востока.

Компания сегодня на хорошем счету у инвесторов. Сокращение издержек и оптимизация строек позволили вывести ФСК из убытков — в 2013 году они составили 25 млрд рублей — и платить самые высокие дивиденды в отрасли, которые за пять лет составили 57 млрд рублей.

— Из всех дочерних обществ холдинга «Россетей» ФСК самая финансово-устойчивая и динамично развивающаяся компания, которая достигает целей обновления своих основных фондов и при этом продолжает платить существенные дивиденды своим акционерам, в первую очередь холдингу «Россети», который контролирует более 80% акций ФСК, — пояснил «Известиям» аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Скляр. — При этом все основные задачи, возложенные на ФСК, — подключение новых объектов энергопотребления, строящихся атомных электростанций, тепловых электростанций — проходят в срок, без заминок и без привлечения большого внешнего финансирования, на средства ФСК.

Также ФСК уже 10 лет занимается цифровизацией. За последние два года завершены «витринные» проекты: первая цифровая подстанция сверхвысокого напряжения, удаленное управление рядом объектов на юге, северо-западе и востоке страны, цифровой «конструктор» для проектирования и ряд других. При этом, по заявлениям компании, 85% их основного оборудования — отечественного производства.

По мнению Владимира Скляра, в успешном выполнении ФСК своих задач велика роль Андрея Мурова, это и есть основная причина его переназначения. По словам эксперта, оно выглядит абсолютно логично и каких-то существенных изменений в стратегии ФСК ждать не стоит.