В Москве из-за ремонтных работ ограничили доступ к платным парковкам на 250 мест

В центре Москвы закрыли платные парковки на трех улицах в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Таким образом, доступ ограничен к парковкам на Самотечной и Делегатской улицах, а также в 1-м Волконском переулке. Как пишет агентство городских новостей «Москва», всего на участке находятся 250 парковочных мест, 26 из которых предназначены для инвалидов.

Всю информацию о перекрытиях и ограничениях можно найти на Едином транспортном портале. Список платных парковок в столице можно посмотреть в мобильном приложении «Парковки Москвы» и на сайте parking.mos.ru.

В августе сообщалось, что власти Москвы не планируют повышать тарифы на парковку.