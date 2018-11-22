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В Москве из-за ремонтных работ ограничили доступ к платным парковкам на 250 мест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В центре Москвы закрыли платные парковки на трех улицах в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Таким образом, доступ ограничен к парковкам на Самотечной и Делегатской улицах, а также в 1-м Волконском переулке. Как пишет агентство городских новостей «Москва», всего на участке находятся 250 парковочных мест, 26 из которых предназначены для инвалидов.

Всю информацию о перекрытиях и ограничениях можно найти на Едином транспортном портале. Список платных парковок в столице можно посмотреть в мобильном приложении «Парковки Москвы» и на сайте parking.mos.ru.

В августе сообщалось, что власти Москвы не планируют повышать тарифы на парковку.

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