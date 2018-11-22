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Костюкова назвали главным кандидатом на пост главы ГРУ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ, более известно как ГРУ) ВС России назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Он же является наиболее вероятным кандидатом на эту должность, сообщил журналистам источник в военном ведомстве.

Генерал-полковник Игорь Коробов, ранее занимавший эту должность, умер в среду, 21 ноября. СМИ сообщали, что он скончался в результате тяжелой болезни.

Костюков до этого был первым заместителем руководителя главного управления. По данным источников, вероятность его назначения на данный пост «крайне велика».

«Если он будет назначен, то станет первым в истории ГРУ моряком, ставшим во главе военной разведки», — сказал собеседник ТАСС.  

Игорь Коробов родился в Вязьме в 1956 году. Он с отличием окончил летное отделение Ставропольского авиационного училища им. В.А. Судеца, а затем был отобран для прохождения службы в ГРУ. Он возглавил управление в январе 2016 года, а также стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В числе многочисленных наград Коробова — звание Героя Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Суворова, орден Мужества и множество других.

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