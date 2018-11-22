Суд в Южной Корее приговорил пастора к 15 годам за изнасилования

Окружной суд Сеула приговорил к 15 годам тюрьмы 75-летнего пастора южнокорейской протестантской церкви по обвинению в изнасиловании нескольких прихожанок. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Как утверждает издание, преподобный Ли Чжэ Рок из Центральной церкви Манмин в Сеуле использовал свое влияние и домогался до представительниц противоположного пола, а также изнасиловал восемь женщин.

В мае 2018 года полиция арестовала его. Сам пастор и его защита не признали обвинения, заявив, что Ли Чжэ Рока оклеветали. К тому же они сообщили, что здоровье пожилого человека не позволило бы ему совершить данные поступки, пишет «РИА Новости».

17 ноября конгресс США вынес официальное порицание двум членам нижней палаты парламента республиканцу Марку Мидоусу и демократу Рубену Кихуэну в связи с делом о домогательствах.