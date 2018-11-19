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Боец ММА Маккензи обвинил в домогательствах допинг-офицера

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Фото: TASS/Zuma/Daniel Nilsson
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Коди Маккензи рассказал, что до него сексуально домогался допинг-офицер во время сдачи пробы мочи, пишет MMA Fighting.

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По словам 30-летнего спортсмена, его заставили сдавать тест на виду у специалистов. После многочисленных отказов один из членов комиссии решил на собственном примере показать, как сдавать пробы. Боец посчитал подобное поведение домогательствами. 

Как уточнил Маккензи, за инцидентом наблюдали пять или шесть свидетелей из этой же комиссии. 

Впоследствии спортсмен провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на четыре года, отмечает «Газета.ру»

Коди Маккензи выступал под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и участвовал в реалити-шоу The Ultimate Fighter. На его счету 27 поединков (16 побед и 11 поражений). Последний раз он выходил на ринг в октябре 2017 года. 

Ранее в ноябре сообщалось, что российский боец ММА Евгений «Бизон» Гонтарев был задержан в Московской области за хищение. Его подозревают в краже у москвича автомобиля Hummer, три iPhone, золотой цепочки и денег.

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