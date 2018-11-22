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Подросток лишился прав меньше чем через час после их получения

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Фото: Global Look Press/www.7aktuell.de/Fabian Geier
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Подросток из Германии лишился водительских прав меньше чем через час после успешной сдачи экзамена по вождению. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

Инцидент произошел в городе Хемер. 18-летний молодой человек двигался на своем автомобиле со скоростью 95 км/ч, хотя на участке было скоростное ограничение в 50 км/ч.

Как пишет «Газета.ру», в машине также находились его четыре друга, полиция предполагает, что он просто хотел покрасоваться перед друзьями. В результате он был лишен прав через 49 минут после их получения.

Подростку был назначен штраф в размере €200, свои права он сможет получить только через четыре недели после переподготовки. При этом его испытательный срок будет увеличен.

21 ноября стало известно, что главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев получил назад свой автомобиль и водительские права после задержания в Красноярске. Об этом сообщил его агент Александр Маньяков.

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