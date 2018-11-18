Украинцам могут разрешить управлять автомобилем без прав

Украинский депутат партии «Самопомощь» Ирина Суслова предложила разрешить проезд на автомобиле, не имея при себе прав и страховки. Об этом 18 ноября сообщает портал Час Пик.

По ее словам, у каждого полицейского есть планшет, который предоставляет доступ к базе данных. Зайдя в базу данных, правоохранитель может узнать необходимую ему информацию.

Суслова также отметила, что нынешние правила только осложняют жизнь водителям.

12 ноября сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов России предложила временно лишать водительских прав за долги по налогам. По словам главного судебного пристава Дмитрия Аристова, в первую очередь это коснется порядка обращения с ребенком.