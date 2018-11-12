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В ФССП предложили временно лишать водительских прав за долги по налогам

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных решений неимущественного характера и обсудить «расширение института временного ограничения пользования правом управления транспортным средством по взысканию налоговых платежей и штрафов, назначенных за совершение преступления» предложил в ходе круглого стола в Госдуме директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП), главный судебный пристав Дмитрий Аристов.

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В 2018 году приставы применили ограничение пользования правом управления транспортным средством по 300 тыс. исполнительных производств. В результате было взыскано более 4 млрд рублей. По мнению главы ФССП, это очень эффективный метод.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность введения уголовно-правовой нормы, которая позволит за злостное неисполнение судебного решения неимущественного характера привлекать должников в том числе к уголовной ответственности», — цитирует Аристова агентство городских новостей «Москва». Подобная мера является крайней, отметил он.

По словам Аристова, в первую очередь это коснется порядка обращения с ребенком.

«К сожалению, должник в данном случае, в основном это отцы, в большинстве случаев всячески избегает исполнения судебного решения, скрывает ребенка. Нам приходится предпринимать целые операции, чтобы их находить, приглашать органы опеки, попечительства, детских психологов, органы полиции, чтобы эти решения исполнялись», — рассказал он, добавив, что при этом должник не несет никакой ответственности, за исключением условной административной ответственности.

Ранее, 8 ноября, в территориальных органах ФСПП сообщили, что общая задолженность россиян по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 3,8 трлн рублей. 

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