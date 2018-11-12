В Госдуме объяснили термин «опасная езда»

Российских водителей планируют штрафовать за опасную езду, которая подразумевает не одномоментное нарушение, а их совокупность, рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, это описание поведения, действий автовладельца, которые представляют угрозу для других участников движения.

«Обычный обыватель называет водителей такого типа шашечниками — они «прыгают» из ряда в ряд, ускоряются, резко тормозят и т.д.», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Вместе с тем, как рассказал Лысаков, пока не ясно как сотрудники Госавтоинспекции будут применять будущий закон на практике, каким образом они будут описывать и формулировать совокупность нарушений, которые произошли в разное время. Он также добавил, что штрафовать водителей будут не инспекторы, а руководители подразделений или их заместители.

12 ноября глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о том, что Госавтоинспекция разработала законопроект, предусматривающий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей.