Порошенко анонсировал строительство нового аэропорта в Днепре

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в проект госбюджета на 2019 год заложены средства на строительство международного аэропорта в Днепре.

Об этом он рассказал во время встречи с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым.

«Это означает, что жители Днепра, и не только Днепра, возможно Запорожья, Кривого Рога, получат возможность путешествовать в 10–15 аэропортов Европы», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

20 ноября Верховная рада не смогла принять постановление о направлении на рассмотрение в Конституционный суд Украины (КСУ) решения о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую — инициативу поддержали 207 депутатов из 226.



