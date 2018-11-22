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Порошенко анонсировал строительство нового аэропорта в Днепре

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в проект госбюджета на 2019 год заложены средства на строительство международного аэропорта в Днепре.

Об этом он рассказал во время встречи с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым.

«Это означает, что жители Днепра, и не только Днепра, возможно Запорожья, Кривого Рога, получат возможность путешествовать в 10–15 аэропортов Европы», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

20 ноября Верховная рада не смогла принять постановление о направлении на рассмотрение в Конституционный суд Украины (КСУ) решения о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую — инициативу поддержали 207 депутатов из 226.

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