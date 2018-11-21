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Ученые предрекли нехватку инсулина к 2030 году

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Фото: Depositphotos
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Около 40 млн людей, страдающих от диабета, останутся без инсулина к 2033 году. В связи с этим необходимо увеличить производство препарата. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном 20 ноября в журнале Lancet Diabetes and Endocrinology.

Ученые считают, что к 2030 году 79 млн людей с диабетом будут нуждаться в инсулине, и только половина из них сможет получить жизненно важное лекарство, если объемы его производства останутся на нынешнем уровне. Больше всего от нехватки препарата пострадают страны Африки, Азии и Океании.

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«Несмотря на приверженность ООН борьбе с неинфекционными заболеваниями и обеспечению всеобщего доступа к медикаментам для лечения диабета, во многих странах мира инсулина недостаточно, и доступ пациентов к нему излишне затруднен», — цитирует CNN одного из авторов исследования, профессора медицины из Стэнфордского университета Санджея Басу.

Ученые проанализировали данные Международной федерации по борьбе с диабетом и 14 отдельных исследований, чтобы выяснить, как изменится уровень роста заболеваемости диабетом в течение следующих 12 лет. Специалисты пришли к выводу, что во всем мире число взрослых людей, страдающих от диабета типа 2 вырастет с 406 млн в 2018 году до 511 млн в 2030 году.

Инсулин необходим для лечения всех людей с диабетом типа 1 и некоторых людей с диабетом типа 2. Диабет 1-го типа возникает в результате прекращения выработки организмом инсулина, который переводит глюкозу в ткани, поэтому она продолжает циркулировать в крови в избытке. Вследствие этого повышается уровень сахара в крови, вызывающий жажду, сильное общее утомление организма. Диабет 2-го типа характеризуется не абсолютной, а относительной недостаточностью инсулина. Он развивается в результате нарушения взаимодействия гормона с клетками тканей. Последняя форма болезни тесно связана с особенностями образа жизни, такими как ожирение, плохое питание и отсутствие физической активности.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 422 млн человек во всем мире страдают от диабета. В 2016 году от этой болезни умерло 1,6 млн человек.

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