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Глава Липецкой области назвал неверно процитированными свои слова о ценах и зарплатах

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что его слова о высоких ценах и маленькой зарплате неверно процитировали.

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Ранее в СМИ появилась запись из соцсети одной из учащихся Елецкого госуниверситета, куда Артамонов приехал на встречу со студентами. По словам девушки, чиновник сказал такую фразу: «Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие». Высказывание спровоцировало большой общественный резонанс.

«Есть аудио и видео, которые показывают, что после лекции о новом будущем были вопросы о ценах на бензин. И там слышно, как я на них отвечал: «Возможно, нам следует подумать, как сделать, чтобы вы больше зарабатывали», — приводит слова Артамонова «РИА Новости» в среду, 21 ноября. 

Он пояснил, что СМИ не стали ничего проверять, «взяли чье-то мнение из «ВКонтакте» и растиражировали. 

По мнению чиновника, россияне «любят хлеба и зрелищ» и с этим ничего нельзя поделать. 

«Будем надеяться на разум, что он восторжествует, и люди будут судить по делам», — заключил чиновник. 

Игоря Артамонова назначили врио главы Липецкой области 2 октября после того, как Ольга Королева, ранее занимавшая этот пост, ушла в отставку. Ранее чиновник работал вице-президентом Сбербанка.

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