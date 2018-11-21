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Блокадник ответил на слова сенатора Лаховой о пользе недоедания

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Глава региональной общественной организации «Ленинградский союз «Дети блокады – 900» Владимир Галактионов считает отчасти верными слова сенатора Екатерины Лаховой о том, что людям, жившим в годы Великой Отечественной войны, удалось сохранить чистоту рассудка, несмотря на голод.

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Заявление Лаховой было опубликовано на портале Regions.ru в пятницу, 16 ноября. Политик, комментируя стоимость потребительской корзины в Саратовской области, согласилась, что питаться на 3,5 тыс. рублей «трудно». Она вспомнила о тех, кто пережил ужасы войны, а затем добавила, что «какие они разумные, какая голова у них светлая». Политик предположила, что тому причиной могли быть «стрессы и лишения».

«Мои родственники, которые находились в Ленинграде все 900 дней блокады, выжили. И мама, и бабушка прожили до 90 лет, не употребляя никаких лекарств и довольствуясь малым», — приводит слова блокадника «РИА Новости» в среду, 21 ноября. 

Как отметил Галактионов,  экстремальные условия могут закалять людей. 

Вместе с тем мужчина обратил внимание, что государство не должно допускать того, чтобы ветераны войны и блокадники к старости оказывались в стесненных жизненных условиях. 

Сама Лахова, комментируя свои слова о питании ветеранов ВОВ, заявила, что отказывается реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».

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