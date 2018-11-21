Напавшей на инспектора ДПС модели отменили приговор

Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, осужденной на 1,5 года колонии-поселения за применение насилия против полицейского. Дело отправили на новое рассмотрение.

«Приговор отменить, направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в связи с допущенными нарушениями», — цитирует судью ТАСС.

В начале сентября Пресненский суд Москвы признал Майер виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил ее к 1,5 года колонии-поселения. Дело слушалось в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей.

В мае экипаж ДПС остановил Mercedes 24-летней Майер, которую ранее лишили водительских прав за оставление места ДТП, в центре Москвы. Пытаясь вырвать протокол, девушка причинила инспектору телесные повреждения. Затем она также нанесла телесные повреждения конвойному в СИЗО.