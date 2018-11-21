Огромная очередь из машин образовалась в Приморье на границе с КНР

В Приморском крае на таможенном посту «Марково» на границе с Китаем скопилась огромная очередь из автомобилей. Это связано с маленькой пропускной способностью КПП.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на очевидцев, люди вынуждены простаивать на границе по несколько суток. Люди живут в машинах в ожидании возможности пройти зону таможенного контроля.

Как рассказали порталу в Дальневосточном таможенном управлении, сотрудники КПП не успевают пропустить всех желающих в отведенные для этого рабочие часы. Причина цейтнота на границе — множество грузовиков, которые везут сою в КНР.

Таможенный пост «Марково» находится в Лесозаводском районе Приморья. Он граничит с городом Хулинь. КПП работает с 10 до 18 часов. Судя по всему, в режиме повышенной нагрузки этого времени недостаточно.

Ранее сообщалось о том, что из-за снегопада в Приморском крае нарушено междугороднее сообщение. Принято решение об отмене 20 автобусных рейсов.