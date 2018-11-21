Около 20 автобусных маршрутов отменили в Приморье из-за снегопада

В Приморском крае нарушено междугороднее сообщение. Из-за обрушившегося на регион снегопада отменили 19 междугородних автобусных рейсов. Это, в частности, касается маршрутов из Владивостока в Артем, Уссурийск, Находку и Большой Камень.

Как отмечает ИА PrimaMedia, пригородные дороги Владивостока превратились в опасную зону. Автомобилисты сталкиваются с проблемами на трассе сразу же после выезда за пределы района «Заря». Особо опасны участки на дорогах до аэропорта, в районе «Фетисов-Арены», Ботанического сада и в сторону Артема.

В диспетчерской автовокзала во Владивостоке сказали, что дороги не посыпали песком. Автобусы, которые вышли в рейс, сильно опаздывают. Движение затруднено в тех местах, где есть подъемы.

По данным международного аэропорта Владивосток, все рейсы выполняются по расписанию. Задержан был лишь рейс из Москвы.

Ранее синоптики предупредили россиян о приближении арктического циклона, который принесет в страну похолодание. Под его влияние попадут Ленинградская и Архангельская области.