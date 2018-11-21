Небольшой снег пройдет в среду в Москве

В российской столице 21 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В городе может пройти небольшой снег.

«Сегодня по столичному региону скользнет малоактивный атмосферный фронт, поэтому днем в Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег», — рассказали «РИА Новости» в центре погоды «Фобос».

По данным метеорологов, максимальная температура в городе не поднимется выше нуля градусов, по области будет колебаться в коридоре от –3 до +2. Ветер северо-западный с порывами 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

19 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал прогноз на приближающуюся зиму в Московском регионе. Он пообещал «более-менее мягкую зиму» в декабре и «хорошие морозы» на стыке первой и второй декады января.