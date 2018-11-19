Синоптики предупредили москвичей о тумане и гололедице

Туманы и гололедица ожидаются в Москве и области в течение недели. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» в понедельник, 19 ноября.

По прогнозам синоптиков, 19 ноября столичный регион будет находиться под влиянием «влажного и относительно теплого атлантического воздуха», погода будет облачной, местами пройдут моросящие осадки. Также возможны туман и гололедица. Ветер — северный до 3–8 м/с, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов в Москве и до +3 градусов в Подмосковье, пишет РИАМО.

Атмосферное давление к вечеру достигнет отметки 760 мм рт. ст., что превышает норму. Существенных изменений в погоде до конца рабочей недели не ожидается. В столице и области сохранится облачность с неустойчивыми прояснениями, временами прогнозируются небольшие осадки, которых станет больше во второй половине недели. В ночные и утренние часы ожидаются туманы и гололедица.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что на предстоящей неделе в Московском регионе установится морозная погода с осадками в виде снега.