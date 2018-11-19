Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали наступление русской зимы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился с «Известиями» прогнозами на приближающуюся зиму в Московском регионе.

«Если рассматривать фон в общем, то что дает моделирование — это более-менее мягкая зима в декабре, с небольшими отрицательными температурами. От –5 до –10 ночами, от –2 до –7 днем с нормальным снежным покровом порядка 10–15 см», — рассказал метеоролог.

Точный прогноз погоды поможет сэкономить 3,6 млрд рублей
Росгидромет планирует сократить возможный экономический ущерб от погодных катаклизмов

По его словам, в январе есть шанс, что произойдет переход от еврозимы к русской зиме. «Морозы ударят хорошие, причем ниже нормы. Это произойдет на стыке первой и второй декады января. Не прямо в канун Нового года, а с небольшой задержкой — может быть, после каникул», — заявил Тишковец.

Этот прогноз не исключает, что в течение сезона могут быть оттепели и волны холода, но общий формат погоды они не изменят, заключил синоптик. «Если смотреть очень далеко, то ожидается сдвижка и по наступлению весны. Зима отодвинется по срокам», — добавил метеоролог.

При этом он отметил, что процент оправданности прогноза дальше семи суток составляет 60%.

Что касается погоды на ближайшее время, до конца недели в Москве не ожидается ни холодов, ни снегопадов. «Температура будет ноль, может быть, чуть-чуть снизится к выходным, но без особых осадков, и вся надежда на последнюю неделю ноября — на концовку месяца. Там пойдут более-менее нормальные снегопады и температура уйдет в устойчивый минус. А пока что зима откладывается, репетиция провалена», — сказал Тишковец.

Накануне, 18 ноября, синоптики предупредили о возможной гололедице в Москве и Подмосковье и призвали автовладельцев «переобуть» свои машины. Коммунальные службы уже приступили к обработке дорог от гололеда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики предупредили москвичей о похолодании и снеге
Вильфанд призвал москвичей «переобуть» машины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017