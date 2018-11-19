Синоптики спрогнозировали наступление русской зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился с «Известиями» прогнозами на приближающуюся зиму в Московском регионе.

«Если рассматривать фон в общем, то что дает моделирование — это более-менее мягкая зима в декабре, с небольшими отрицательными температурами. От –5 до –10 ночами, от –2 до –7 днем с нормальным снежным покровом порядка 10–15 см», — рассказал метеоролог.

По его словам, в январе есть шанс, что произойдет переход от еврозимы к русской зиме. «Морозы ударят хорошие, причем ниже нормы. Это произойдет на стыке первой и второй декады января. Не прямо в канун Нового года, а с небольшой задержкой — может быть, после каникул», — заявил Тишковец.

Этот прогноз не исключает, что в течение сезона могут быть оттепели и волны холода, но общий формат погоды они не изменят, заключил синоптик. «Если смотреть очень далеко, то ожидается сдвижка и по наступлению весны. Зима отодвинется по срокам», — добавил метеоролог.

При этом он отметил, что процент оправданности прогноза дальше семи суток составляет 60%.

Что касается погоды на ближайшее время, до конца недели в Москве не ожидается ни холодов, ни снегопадов. «Температура будет ноль, может быть, чуть-чуть снизится к выходным, но без особых осадков, и вся надежда на последнюю неделю ноября — на концовку месяца. Там пойдут более-менее нормальные снегопады и температура уйдет в устойчивый минус. А пока что зима откладывается, репетиция провалена», — сказал Тишковец.

Накануне, 18 ноября, синоптики предупредили о возможной гололедице в Москве и Подмосковье и призвали автовладельцев «переобуть» свои машины. Коммунальные службы уже приступили к обработке дорог от гололеда.