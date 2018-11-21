Прямой эфир

Торговая сеть Castorama покинет Россию

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская компания Kingfisher, владеющая сетью гипермаркетов Castorama, заявила о планах покинуть российский рынок. Помимо этого, ритейлер свернет свою деятельность в Испании и Португалии, указано в отчете компании за III квартал текущего года.

Решение уйти из трех стран объясняется новой стратегией. Теперь компания намерена акцентировать все внимание на рынках, где она занимает лидирующие позиции. В России выйти в лидеры ей не удалось.

«Это позволит нам применять нашу стратегию с большим вниманием и эффективностью на наших основных рынках, где мы имеем лидирующие позиции или можем их достичь», — объяснила уход с ряда рынков генеральный директор Kingfisher Вероник Лори.

Отмечается, что в прошлом и текущем году магазины сети в России приносили лишь убытки. Они оцениваются в £8 млн ($10,2 млн), передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время сеть Castorama представлена в России 20 магазинами. Первый из них открылся в Самаре в 2006 году. Позже гипермаркеты появились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах. Как сообщили РБК в управляющей компании, закрыть их планируется в течении 2019 года.

31 августа стало известно, что ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео–Эльдорадо» закрыл сделку по покупке российских магазинов Media Markt у немецкой компании MediaMarktSaturn.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британская торговая сеть начнет продавать жареных кузнечиков
«Яндекс.Такси» выйдет на израильский рынок под брендом Yango


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017