Торговая сеть Castorama покинет Россию

Британская компания Kingfisher, владеющая сетью гипермаркетов Castorama, заявила о планах покинуть российский рынок. Помимо этого, ритейлер свернет свою деятельность в Испании и Португалии, указано в отчете компании за III квартал текущего года.

Решение уйти из трех стран объясняется новой стратегией. Теперь компания намерена акцентировать все внимание на рынках, где она занимает лидирующие позиции. В России выйти в лидеры ей не удалось.

«Это позволит нам применять нашу стратегию с большим вниманием и эффективностью на наших основных рынках, где мы имеем лидирующие позиции или можем их достичь», — объяснила уход с ряда рынков генеральный директор Kingfisher Вероник Лори.

Отмечается, что в прошлом и текущем году магазины сети в России приносили лишь убытки. Они оцениваются в £8 млн ($10,2 млн), передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время сеть Castorama представлена в России 20 магазинами. Первый из них открылся в Самаре в 2006 году. Позже гипермаркеты появились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах. Как сообщили РБК в управляющей компании, закрыть их планируется в течении 2019 года.

31 августа стало известно, что ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео–Эльдорадо» закрыл сделку по покупке российских магазинов Media Markt у немецкой компании MediaMarktSaturn.



