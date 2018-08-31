«М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке магазинов Media Markt в РФ

Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео–Эльдорадо» закрыл сделку по покупке российских магазинов Media Markt у немецкой компании MediaMarktSaturn. Об этом 31 августа заявили в группе.

«Группа «М.Видео–Эльдорадо» объявляет о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.Видео» у группы «Сафмар», крупнейшего акционера компании, а группа «М.Видео–Эльдорадо» приобрела 100% участия в «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе MediaMarktSaturn», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «Прайм».

По оценке «М.Видео–Эльдорадо», в следующие четыре года интеграция магазинов позволит улучшить их экономическую модель и дополнительно получить до 110 млрд рублей выручки и до 11 млрд рублей EBITDA.

К 2022 году группа компаний ожидает совокупную выручку около 500 млрд рублей, а EBITDA — на уровне 35 млрд рублей.

В апреле «М.Видео» закрыла сделку по покупке сети магазинов «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Под управлением единой компании будет работать 831 магазин в 200 крупнейших городах РФ. В апреле также торговая сеть объявила о намерении приобрести все российские магазины холдинга Media Markt.