Россияне вдвое снизили траты в дни распродаж

Россияне сократили траты во время акции «Киберпонедельник». В этом году они приобрели товары на 2,5 млрд рублей. Это в два раза меньше, чем в 2017 году, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Падение может быть связано с тем, что в нынешней акции не участвовали две крупные площадки — АКИТ и «Яндекс.Маркет». Также, по словам экспертов, потребители уже купили всё нужное на новогодних распродажах. Во время нынешней акции популярностью пользовались товары для зимнего отдыха, электроника и бытовая техника, а также оборудование для ремонта.

Во время акции «Киберпонедельник» в 2018 году россияне потратили 2,5 млрд рублей. В прошлом году цифра составила порядка 5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Данные получены в ходе опроса ведущих ритейлеров страны и экспертной оценки аналитического центра АКИТ, пояснили в организации. Акция проходила три дня — с 29 по 31 января.

Наиболее популярными покупками в этом году стали товары для зимнего отдыха (лыжи, коньки, ватрушки для катания с горки), электроника и бытовая техника (умные часы, смартфоны, беспроводные колонки), DIY-товары («сделай сам») для ремонта (дрели, шуруповерты, болгарки).

Но в целом, как отмечают в АКИТ, потребители проявили меньший интерес к распродаже, нежели в прошлом году. Средняя посещаемость интернет-магазинов в этот раз выросла на 25–30% по отношению к обычному дню.

— В этом году распродажи начались еще с «Черной пятницы» (24–26 ноября. — Ред.) и проходили на протяжении всего января, поэтому многие потребители за время новогодних каникул сделали основные покупки, что обусловило снижение спроса в «Киберпонедельник». Распродажи сменяли одна другую на протяжении всего декабря, — пояснил президент АКИТ Алексей Фёдоров.

Наиболее активными в 2018 году традиционно стали Москва и МО (25% от всероссийской выручки в «Киберпонедельник»), а также Татарстан (18%) и Санкт-Петербург (13%). Активно приняли участие в распродаже жители Екатеринбурга (9%), Владивостока (7%) и Краснодара (5%).

Чаще товары приобретали женщины — 68%. «Киберпонедельник» вызвал больший интерес у аудитории 25–34 года (36,8%), 18–24 года (33,4%) и 35–44 года (14,8%).

Чаще всего покупки делали, используя стационарный компьютер (66%), почти в трети случаев (31%) — смартфон, и очень редко (3%) — планшет.

В этом году в акции не принимал участие сервис «Яндекс.Маркет», АКИТ также не создавала площадку-агрегатор, но магазины ассоциации участвовали в «Киберпонедельнике», отметили в организации. Ранее в ассоциации поясняли, что во всем мире акция проходит после «Черной пятницы» — в декабре, а в январе распродажи не так выгодны. Сейчас интернет-магазины готовятся к скидкам на 23 февраля и 8 марта.

Не у всех онлайн-магазинов скромные данные о результатах «Киберпонедельника». В «М.Видео» «Известиям» рассказали, что, по сравнению с акцией 2017 года, трафик онлайн-магазина вырос на 30%.

— Клиенты в этом году совершили в два раза больше покупок, чем годом ранее. Чаще всего покупали смартфоны, телевизоры, аксессуары, например наушники, и технику для дома и кухни — пылесосы, блендеры, микроволновки, увлажнители, — отметил представитель магазина.

Согласно разосланному в СМИ 1 февраля сообщению Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), которая в этом году сохранила статус организатора акции, нынешний «Киберпонедельник» собрал более 1,6 млн пользователей. Число покупок, совершенных с мобильных устройств и планшетов, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Представитель НАДТ был недоступен для комментария.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин пояснил, что благодаря многочисленным распродажам потребители научились отличать честные скидки от обмана.

— Часто перед акциями магазины сначала завышают цены, а потом возвращают их к прежнему уровню, — отметил эксперт.

Акция «Киберпонедельник» в России проходит в конце января ежегодно, начиная с 2013 года. Интернет-пользователи могут приобрести товары в онлайн-магазинах по сниженным ценам. Размер скидок доходит до 90%.