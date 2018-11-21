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Мост через Каму в Татарстане получил федеральный статус

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Мост через реку Каму на трассе из Казани в Оренбург передан в федеральную собственность. Управлением объектом займется «Волго-Вятскуправтодор».

Протяженность мостового перехода на трассе Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с республикой Казахстан составляет 14 км. Включение его в реестр федеральной собственности позволяет «ликвидировать транспортный разрыв», пишет ИА «Татар-информ».

Теперь длина автомобильных дорог, которые состоят на балансе «Волго-Вятскуправтодора» на территории Татарстана, составляет 1041 км.

Ранее сообщалось, что часть трассы Уфа–Аэропорт от моста через реку Белую до развязки с трассой М5 «Урал» предлагается перевести в федеральную собственность.

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