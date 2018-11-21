Автомобиль украинского депутата обстреляли в центре Одессы

Неизвестные обстреляли автомобиль депутата Одесского облсовета от партии «Батькивщины» Сергея Петровского.

Как уточняется на сайте партии, инцидент произошел в центре Одессы на улице Кузнечной.

«Неизвестные выстрелили в стекло со стороны водительского сиденья, пострадавших нет», — цитирует «РИА Новости» сообщение партии.

По мнению самого Петровского, преступление связано с его политической деятельностью. Он считает, что накануне президентских выборов власти пытаются «давить» на партию «любыми методами».

16 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали глава фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.