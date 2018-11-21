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Норвежского футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков

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Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari
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Власти Норвегии обвинили футбольного арбитра в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 мальчиков-подростков.

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«Это серьезное дело, и на данный момент — самое крупное преступление на сексуальной почве в Норвегии», — приводит ТАСС слова государственного прокурора.

По данным агентства, с 2011 года обвиняемый знакомился со своими жертвами на форумах в интернете. Его целью были мальчики от 13 до 16 лет как из Норвегии, так и из других стран. 

Адвокат арбитра сообщил, что его подопечный признал факты преступлений, однако еще не решил, будет ли сотрудничать со следствием. 

15 ноября сообщалось, что в Красноярском крае десятилетняя девочка отбилась от напавшего на нее педофила. 43-летний мужчина напал на ребенка во дворе школы, когда юная спортсменка шла на тренировку по карате. Нападавший повалил ее на снег, но девочка активно сопротивлялась и смогла вырваться и убежать.

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