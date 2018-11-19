Обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских из Уфы содержат в одиночных камерах

Бывшие сотрудники полиции, обвиняемые в групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, находятся в СИЗО в одиночных камерах. Об этом сообщается на сайте общественной наблюдательной комиссии Башкирии в понедельник, 19 ноября.

Члены ОНК проверили камеры, в которых содержатся экс-полицейские.

По их данным, там есть свет, тепло, вода и вентиляция. Арестованных кормят вовремя, им выдают книги, газеты, настольные игры, они слушают радио, получают посылки от родственников.

Отмечается, что на условия содержания мужчины не жалуются.

В изнасиловании дознавателя подозревают 51-летнего экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего экс-главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, а также 34-летнего бывшего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

По версии следствия, трое фигурантов дела совершили противоправные действия сексуального характера в ночь на 30 октября. Как рассказала потерпевшая, издевательства высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов продолжались всю ночь. У нее зафиксированы серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых.