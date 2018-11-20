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МВД предложило упростить выдачу гражданства РФ крымчанам-переселенцам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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МВД России предложило упростить выдачу российского гражданства тем жителям Крыма, кто выехал с полуострова до его воссоединения с Россией. Об этом сообщила врио начальника Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова во вторник, 20 ноября. 

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«В проекте указа, который министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство РФ, минуя все административные процедуры», — приводит ее слова «РИА Новости»

По мнению Казаковой, это «было бы справедливо».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

Украина не признает итогов референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. 

По состоянию на 18 марта 2014 года украинцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Крыму, был предоставлен выбор между приобретением гражданства РФ, получением российского вида на жительство и выездом за пределы Крыма. 

Ранее в ноябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил категорически против легализации двойного гражданства в стране. По его мнению, за двойное гражданство с Россией нужно ввести наказание, в том числе уголовное

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