Министр финансов Крыма ушла в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра финансов республики Ирины Кивико, которая решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства региона в понедельник, 19 ноября.

Ирина Кивико занимала свой пост с декабря 2015 года. До этого она работала первым заместителем финансового ведомства, отмечает сайт kp.ru.

Как уточняет «Крым-информ», 22 октября Аксенов решил назначить Кивико вице-премьером, курирующим экономику и финансы.

13 ноября в отставку ушла администрация Симферополя в полном составе. По словам Аксенова, градоначальник старался разрешить сложившуюся в городе ситуацию с уборкой мусора и дорогами, но не смог продемонстрировать результативную работу.

Тогда же он анонсировал «перезагрузку» руководства региона.