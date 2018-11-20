Гигантские пазлы ждут участников фестиваля настольных игр в Липецке

В Липецке 8 декабря состоится фестиваль гигантских настольных игр. На нем представят такие игры, как крестики-нолики, домино, пятнашки, бирюльки и пазлы. Однако по своим размерам они будут в несколько раз превышать оригиналы.

Как отмечает Lipetskmedia, поучаствовать в состязаниях сможет лишь тот, кто выполнит физические упражнения. К примеру, ход в крестиках-ноликах можно будет сделать тому, кто 10 раз присядет или пять раз отожмется.

Организаторы говорят, что этот социальный проект направлен на приобщение молодежи к спорту и отвлечение от проведения времени в интернете. Фестиваль пройдет при грантовой поддержке администрации Липецка.

Ранее сообщалось о том, что в Липецке будет реконструирована бывшая курортная гостиница в Петровском проезде. Она является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.