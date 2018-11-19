Онкологическую клинику построят в Липецкой области

Создание еще одного онкологического корпуса запланировано в Липецкой области. Регион включен в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Предусмотрено финансирование нескольких онкоцентров и корпусов в разных регионах РФ. Из федерального бюджета на эти цели в ближайшие шесть лет будет направлено 32,5 млрд рублей, пишет Lipetskmedia.

Напомним, девять центров амбулаторно-онкологической помощи организуют в Татарстане. Также планируется переоснащение республиканского онкологического диспансера. Там появится новое оборудование для диагностики и лечения методами ядерной медицины.