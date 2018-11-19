Онкодиспансер в Якутске перевели в новое помещение

Республиканский онкологический диспансер временно разместится в городской клинической больнице Якутска. Переезд потребовался на время строительства нового здания для медицинского учреждения.

В течение 29 лет онкодиспансер располагался в неприспособленном здании бывшего общежития. Из-за отсутствия лифтов и узких коридоров, где невозможно развернуть каталки, врачам зачастую приходилось переносить пациентов на руках. Распоряжение подыскать приспособленное помещение для онкодиспансера на время строительства нового здания дал глава Якутии Айсен Николаев. В настоящий момент диспансер переехал в бывшее акушерское отделение городской клинической больницы в Якутске, сообщает ИА SakhaNews.

Онкодиспансер занимает три первых этажа, а также частично четвертый и пятый этажи. На первом этаже откроют поликлинику, на втором расположится химиотерапевтическое отделение, стационар вынесут на третий этаж, а выше будут размещены операционные блоки и реанимация. В бывшем акушерском отделении врачи будут работать до окончания строительства нового здания.