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Онкодиспансер в Якутске перевели в новое помещение

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Республиканский онкологический диспансер временно разместится в городской клинической больнице Якутска. Переезд потребовался на время строительства нового здания для медицинского учреждения.

В течение 29 лет онкодиспансер располагался в неприспособленном здании бывшего общежития. Из-за отсутствия лифтов и узких коридоров, где невозможно развернуть каталки, врачам зачастую приходилось переносить пациентов на руках. Распоряжение подыскать приспособленное помещение для онкодиспансера на время строительства нового здания дал глава Якутии Айсен Николаев. В настоящий момент диспансер переехал в бывшее акушерское отделение городской клинической больницы в Якутске, сообщает ИА SakhaNews.

Онкодиспансер занимает три первых этажа, а также частично четвертый и пятый этажи. На первом этаже откроют поликлинику, на втором расположится химиотерапевтическое отделение, стационар вынесут на третий этаж, а выше будут размещены операционные блоки и реанимация. В бывшем акушерском отделении врачи будут работать до окончания строительства нового здания.

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