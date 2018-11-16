Историческое здание курортной гостиницы реконструируют в Липецке

Градостроительный совет Липецка обсудил проект реконструкции памятника архитектуры и объекта культурного наследия — бывшей курортной гостиницы в Петровском проезде. Согласно эскизу, планируется возведение двух флигелей и обустройство смотровой площадки.

Проект подготовил архитектор Юрий Ефремов. По его замыслу, потребуется восстановление самого здания гостиницы, а также возведение двух флигелей на прилегающей территории. Кроме того, у гостиницы предлагается сделать функциональное подземное пространство. А смотровая площадка обеспечит виды на Нижний парк. Об этом пишет Lipetskmedia.

Автор проекта заверил, что декоративные элементы здания будут сохранены. Архитектору рекомендовали согласовать проект со специалистами по охране культурного наследия. В случае их одобрения будет решаться вопрос о реализации проекта.