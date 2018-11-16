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Детские сады в Липецке переполнены на треть

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Загруженность детских садов в Липецке составила 128%. Дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами.

Доступность дошкольного образования обсудили в комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецка. По данным чиновников, дети в возрасте от двух месяцев до трех лет обеспечены местами в садиках на 86,6%. Потребности детей от трех до семи лет обеспечены на 100%, при этом детские сады почти на треть переполнены. Это затрудняет работу педагогов, пишет GOROD48.

С 1 сентября в пяти учреждениях города были открыты десять групп кратковременного пребывания. Кроме того, в микрорайоне «Елецкий» к концу года сдадут новый детский сад. Также планируется обустройство новых корпусов при существующих детских садах. Пристройки появятся в районе Сокола, в Сселках, в микрорайоне «Елецкий», на площадке между детским садом № 30 и школой № 30 и рядом со школой № 20.

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