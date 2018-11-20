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Подросток из Коми отправится под суд за сожжение флага России

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, который сжег флаг России. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ («Надругательство над государственным флагом Российской Федерации»). Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Усть-Куломского судебного участка.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Подросток залез на здание администрации сельского поселения Деревянск и сорвал флаг России. После чего сжег его в канаве возле одного из домов в присутствии приятелей.

Впоследствии нарушитель признался в содеянном и сообщил следствию, что проступок он совершил из хулиганских побуждений. Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

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