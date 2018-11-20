Столтенберг призвал Россию соблюдать ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию необходимо призвать соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генсек альянса заявил, что поставит данный вопрос на обсуждение с главами оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе во вторник, 20 ноября.

«Я также поставлю на встрече с министрами вопрос вызова, с которым мы сталкиваемся, это новая российская ракета, которая ставит договор РСМД под угрозу. <…> И мы все должны призвать Россию обеспечить полное и прозрачное выполнение договора по РСМД», — цитирует Столтенберга агентство «РИА Новости».

Речь идет о подвижном грунтовом ракетном комплексе (ПГРК) с крылатой ракетой SSC-8 (российское обозначение 9М729). При этом дальность попадает под ограничения договора (запрещенный диапазон от 500 до 5,5 тыс. км) и составляет около 2–2,5 тыс. км.

По словам генсека НАТО, США полностью соблюдают договор, а на территории Европы нет американских ракет, «но при этом есть новые российские».

20 октября президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

К 15 ноября в Вашингтоне так и не приняли окончательного решения, а разговоры о намерении выйти из ДРСМД назвали «предупреждением» России.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и РФ разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.