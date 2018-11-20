Участки под Брянском выделят 1,5 тыс. многодетных семей

Власти Брянской области приняли решение о выделении земельных участков 1,5 тыс. многодетных семей. Участки расположены в деревне Дубровка Брянского района.

Как отмечает газета «Брянский рабочий», таким образом региональные власти реализуют поручение президента РФ Владимира Путина о выделении земель семьям, имеющим трех и более детей. Это должны быть участки на пригодных для строительства землях с инфраструктурой.

Площадь жилой застройки составит около 160 га. Это будет новый микрорайон, отмечает издание. Кроме того, в рамках программы по инвестициям в капитальное строительство к этому микрорайону проложат коммуникации.

На эти цели из областного бюджета будет выделено около 120 млн рублей. Протяженность каждого вида коммуникаций составит около 40 км. Также на территории, которую отдадут многодетным семьям, выделены земли для строительства магазинов, поликлиник, школ и детских садов.

Участки начнут передавать семьям с детьми в ноябре 2019 года, после того как там закончат все работы по подведению коммуникаций.

Ранее сообщалось о расширении по всей стране программы по субсидированию пассажирских авиаперевозок. До этого она распространялась только на Дальний Восток. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.