Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России

Программа по субсидированию пассажирских авиаперевозок, которая ранее распространялась только на Дальний Восток, теперь расширена по стране, также продлен период ее действия. Об подписании соответствующего документа премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в пятницу, 16 ноября, в ходе встречи с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

«Мы предоставим больше субсидий, которые можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного времени, когда такого рода полеты осуществлялись с марта по декабрь», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Кроме того, теперь под действие программы попадают и многодетные семьи.

При этом максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах — до 1,5 тыс. км.

13 июля сообщалось, что цена билета от Южно-Сахалинска до Курильских островов уменьшилась вдвое за счет субсидирования полетов со стороны Сахалинской области.