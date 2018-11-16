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Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Программа по субсидированию пассажирских авиаперевозок, которая ранее распространялась только на Дальний Восток, теперь расширена по стране, также продлен период ее действия. Об подписании соответствующего документа премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в пятницу, 16 ноября, в ходе встречи с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

«Мы предоставим больше субсидий, которые можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного времени, когда такого рода полеты осуществлялись с марта по декабрь», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Кроме того, теперь под действие программы попадают и многодетные семьи.

При этом максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах — до 1,5 тыс. км.

13 июля сообщалось, что цена билета от Южно-Сахалинска до Курильских островов уменьшилась вдвое за счет субсидирования полетов со стороны Сахалинской области.

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