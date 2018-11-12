Новую ЛЭП построят в Приморье для подключения участков многодетных семей

В районе бухты Лазурной в Приморском крае планируют построить новую линию электропередачи. Она присоединит выделенные многодетным семьям участки к сети электроснабжения.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», на данный момент начались процедуры согласования монтажа внутриквартальных электрических сетей будущего жилого микрорайона.

Строительство ЛЭП 110 кВ от подстанции «Лазурная» ведется в рамках мероприятий для технологического присоединения участков, выделенных многодетным семьям в районе бухты Лазурной. Также планируется реконструировать подстанцию и перевести ее на более высокий класс напряжения.

Все работы по технологическому присоединению ведутся за счет инвестиционной программы филиала ДРСК «Приморские электрические сети».