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В Германии назвали российских женщин «сильным полом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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«Сильным полом» в России благодаря более здоровому образу жизни, целеустремленности и силе духа являются женщины. К такому выводы пришли журналисты из немецкого издания Eurasisches Mаgazin.

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Как отмечают авторы статьи, россиянки вынуждены быть сильными, однако единой точки зрения на этот вопрос нет. Бесспорно, по их мнению, лишь то, что Россия отличается непростыми условиями жизни.

В немецком издании полагают, что российские мужчины зачастую падают духом и находят утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех.

Журнал отмечает, что россиянки могут успешно совмещать работу и быт, соблюдая при этом традиции и оберегая семейные ценности. Они упорно отстаивают интересы семьи, что формирует в них сильные личности.

В сентябре лауреат Нобелевской премии мира в 1976 году Мэйрид Магуайр призвала западные СМИ перестать демонизировать образ России и заниматься военной пропагандой.

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