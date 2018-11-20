В Германии назвали российских женщин «сильным полом»

«Сильным полом» в России благодаря более здоровому образу жизни, целеустремленности и силе духа являются женщины. К такому выводы пришли журналисты из немецкого издания Eurasisches Mаgazin.

Как отмечают авторы статьи, россиянки вынуждены быть сильными, однако единой точки зрения на этот вопрос нет. Бесспорно, по их мнению, лишь то, что Россия отличается непростыми условиями жизни.

В немецком издании полагают, что российские мужчины зачастую падают духом и находят утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех.

Журнал отмечает, что россиянки могут успешно совмещать работу и быт, соблюдая при этом традиции и оберегая семейные ценности. Они упорно отстаивают интересы семьи, что формирует в них сильные личности.

В сентябре лауреат Нобелевской премии мира в 1976 году Мэйрид Магуайр призвала западные СМИ перестать демонизировать образ России и заниматься военной пропагандой.