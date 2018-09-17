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Лауреат Нобелевской премии раскритиковала СМИ за демонизацию России

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Лауреат Нобелевской премии мира в 1976 году Мэйрид Магуайр призвала западные СМИ перестать демонизировать образ России и заниматься военной пропагандой.

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Магуайр заявила, что на данный момент политика западных СМИ в отношении России напоминает годы Холодной войны, когда постоянно распространялись сообщения о ядерной войне и русской угрозе. Женщина уверена, что на фоне подобного поведения, Запад снова пытается «дать отпор неизвестному злу с Востока», пишет «РИА Новости» со ссылкой на статью, опубликованную на портале Common Dreams.

Нобелевский лауреат назвала демонизацию России одной из самых опасных тенденций мирового сообщества и призвала налаживать контакты с «российскими братьями и сестрами».

Также Магуайр напомнила, что политика НАТО уже разрушила жизни миллионов людей и привела к проблемам с мигрантами из-за опустошения их стран. Она назвала США, Францию и Великобританию наиболее милитаристскими странами и отметила, что они не могут решать проблемы с помощью диалога.

Снятие санкций с России, а также развитие программ сотрудничества, по мнению нобелевского лауреата, поможет решить серьезные глобальные проблемы, ради побед над которыми необходимо объединиться всему мировому сообществу.

Магуайр была награждена Нобелевской премией мира за создание совместно с Бетти Уильямс антивоенного Сообщества мирных людей. Деятельность организации способствовала мирному урегулированию вооруженного конфликта в Северной Ирландии между местными националистами и властями Британии.

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и возвращения Крыма, который вошел в состав России после референдума. А также после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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