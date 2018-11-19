На Украине рассказали о советах США перекрыть Донбассу воду и электричество

Вашингтон предлагает Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе, перекрыв границу и прекратив поставки электроэнергии в регион, сообщил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Об этом он рассказал изданию Obozrevatel.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду», — приводит «Газета.ру» слова Романенко.

Бывший начальник ВСУ отметил, что это приведет к революционной ситуации на востоке Украины, которая, по его словам, «недопустима для России» и «она (РФ — Ред.) это не вытянет».

«Таким образом можно сдвинуть этот процесс», — заключил бывший начальник Генштаба ВСУ.

Как отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, подобные советы со стороны Вашингтона могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине. По его мнению, США любыми способами подталкивают президента Петра Порошенко к уходу от Минских соглашений.