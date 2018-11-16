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На Украине спрогнозировали последствия в случае войны с Россией

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Фото: TASS/Zuma/Oleg Pereverzev
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В случае войны с Россией Украину ждет неминуемое поражение. Об этом заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире «112 Украина».

«Если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», — цитирует его «РИА Новости».

Смешко добавил, что сил Украины хватает только на то, чтобы держаться против «группирований» в Донбассе.

Он считает, что деньги на оборону страны тратятся неэффективно, потому что эти расходы непрозрачны.

11 ноября украинский генерал, экс-заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в срыве планов Киева на вступление в НАТО виновна канцлер Германии Ангела Меркель и ее договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

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