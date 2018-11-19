Фетисов ответил американскому хоккеисту на слова об уродстве россиянок

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов ответил на заявление американского хоккеиста Райана Уитни о внешности российских женщин.

Спортсмен из США, ранее выступавший за ХК «Сочи», высказал мнение, согласно которому в России женщины «либо шикарные, либо полные замарашки», а золотая середина отсутствует. «Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявлял он в одном из подкастов Spittin’ Chiclets.

«Его слова — очевидная глупость, на которую даже не стоит обращать внимания и не нужно как-то комментировать», — приводит слова Фетисова «Федеральное агенство новостей» в понедельник, 19 ноября.

Законодатель добавил, что даже не слышал, кто такой Райан Уитни.

Ранее слова американца прокомментировала председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Она назвала Уитни обиженным и неполноценным мужчиной.