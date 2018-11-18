Вечный вызов: как живут женщины-рестлеры в Ираке

Около 30 женщин-рестлеров несколько раз в неделю собираются на тренировки в одном из спортзалов города Дивания в Ираке — стране, где женскую борьбу воспринимают как прямой вызов национальным традициям и культуре. Руководит клубом, участницы которого составляют почти половину всех иракских женщин-рестлеров, 50-летняя бывшая учительница. Она лично возит воспитанниц на тренировки и общается с членами их семей. Если ее клуб исчезнет, доступ Ассоциации рестлинга Ирака на мировые турниры может быть закрыт из-за отсутствия в ее составе женщин. Будни необычного спортивного сообщества — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Алия Хуссейн, одна из участниц клуба, говорит, что самой трудной в ее жизни была схватка с членами семьи в попытке убедить их, что женщины могут заниматься борьбой. Причем о схватке здесь идет речь в буквальном смысле слова: год назад, вспоминает 26-летняя студентка, когда она рассказала родственникам о своем решении, ее унижали и даже избили. Но, с гордостью признается девушка, в итоге она вышла победительницей. Она уже завоевала золотую медаль на турнире в Багдаде и серебряную — на соревнованиях в Ливане
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Члены рестлинг-клуба после тренировки. В спортзале они собираются три раза в неделю и ежедневно — накануне больших турниров
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Главной движущей силой здесь является Нихайя Дахер Хуссейн (в центре) — 50-летняя бывшая учительница, которая лично отвозит своих подопечных на тренировки, готовит их и берет на себя общение с семьями женщин, желающих присоединиться к клубу
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Всего национальной ассоциации рестлинга удалось привлечь в свои ряды около 70 женщин, которые тренируются в 15 различных клубах, расположенных по всей стране
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Изначально каждая из участниц получала зарплату — около $84 в месяц, однако в последнее время выплаты прекратились. Ассоциация вкладывает все средства в строительство нового спортклуба в Багдаде
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Это — уже вторая попытка создать женское рестлинг-движение в стране. Первая провалилась в 2012 году из-за жалоб жителей, которые сочли спорт оскорблением национальных традиций и культуры
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
Предпринять вторую попытку в Ираке решились после того, как в мировой ассоциации рестлинга пригрозили исключить региональную организацию из своих списков, если в ней не будет женщин
На весь экран
Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani
На тренировки участницы этого клуба приезжают на микроавтобусе. Он же развозит их по домам. Во многих семьях до сих пор не смирились с решением этих женщин. Тренер вспоминает, что брат одной из воспитанниц оскорблял ее, угрожал и даже пытался избить. Этот спорт оказался слишком чуждым для иракской культуры, однако пока женщины-рестлеры отступать не намерены
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.