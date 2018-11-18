Вечный вызов: как живут женщины-рестлеры в Ираке

Алия Хуссейн, одна из участниц клуба, говорит, что самой трудной в ее жизни была схватка с членами семьи в попытке убедить их, что женщины могут заниматься борьбой. Причем о схватке здесь идет речь в буквальном смысле слова: год назад, вспоминает 26-летняя студентка, когда она рассказала родственникам о своем решении, ее унижали и даже избили. Но, с гордостью признается девушка, в итоге она вышла победительницей. Она уже завоевала золотую медаль на турнире в Багдаде и серебряную — на соревнованиях в Ливане