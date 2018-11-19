Госкомиссия одобрила запуск корабля «Союз МС-11» к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» к Международной космической станции (МКС) решили провести 3 декабря 2018 года. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции в медиацентре МИА «Россия сегодня».

«Вчера нами было принято на государственной комиссии одобрить выход на пуск пилотируемого корабля «Союз МС» на 3 декабря этого года», — передает «РИА Новости» слова Рогозина.

16 ноября впервые после аварии на космодроме Байконур к МКС стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10».

11 октября произошла авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ее причиной стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Джезказгана в Казахстане, они не пострадали.