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Более 15 тыс. полицейских направили к храму в Индии из-за недопуска женщин

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Власти индийского штата Керала направили свыше 15 тыс. полицейский к храму бога Айяппана для обеспечения порядка на фоне протестов местного населения, недовольного решением Верховного суда о праве женщин в возрасте от 10 до 50 лет посещать эту святыню. Об этом сообщает 19 ноября телеканал NDTV.

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Сейчас в районе Сабаримала, где расположен храм индуистского божества, действует режим ЧП. Как отметил министр по делам информационных технологий, культуры и туризма Альфон Джозеф Каннантханам, в ходе беспорядков у комплекса уже были задержаны 68 человек.

Верховный суд в Индии в сентябре счел дискриминирующей многовековую традицию, согласно которой женщинам и девушкам в возрасте от 10 до 50 лет запрещался вход в храм Айяппана в Сабаримале — один из самых известных храмов в стране. Согласно решению суда, святыня должна была стать доступной для посещения всем женщинам уже 17 октября, однако противники такого решения препятствовали попыткам женщин войти в храм и кидали в них камнями и палками.

Сторонники традиционной точки зрения уверены, что бог Айяппан не желает видеть в своем главном доме женщин детородного возраста, поскольку он холостяк и это может нарушить его целомудрие.

Следующее слушание по делу допуска женщин в храм Айяппана состоится 22 января 2019 года — Верховной суд заслушает около 50 ходайств с требованием вернуть запрет в силу.

Кроме того, в сентябре Верховный суд Индии отменил уголовное наказание за супружескую измену.

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